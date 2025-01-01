DokumentationKategorien
Capacity (Get-Methode)

Gibt die aktuelle Kapazität der Liste zurück.

int Capacity();

Rückgabewert

Capacity (Set-Methode)

Setzt die aktuelle Kapazität der Liste.

void Capacity(
   const int  capacity     // Wert der Kapazität
   );

Parameter

capacity

[in]  Neuer Wert der Kapazität.