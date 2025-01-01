Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCArrayList<T>Capacity CapacityCountContainsTrimExcessTryGetValueTrySetValueAddAddRangeInsertInsertRangeCopyToBinarySearchIndexOfLastIndexOfClearRemoveRemoveAtRemoveRangeReverseSort Capacity (Get-Methode) Gibt die aktuelle Kapazität der Liste zurück. int Capacity(); Rückgabewert Gibt die aktuelle Kapazität der Liste zurück. Capacity (Set-Methode) Setzt die aktuelle Kapazität der Liste. void Capacity( const int capacity // Wert der Kapazität ); Parameter capacity [in] Neuer Wert der Kapazität. CArrayList<T> Count