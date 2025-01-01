DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCArrayList<T>IndexOf 

IndexOf

Sucht nach dem ersten Auftreten eines Wertes in einer Liste.

Eine Version für die Suche in der ganzen Liste.

int IndexOf(
    item                     // der gesuchte Wert
   );

Eine Version für die Suche vom angegebenen Element bis zum Ende der Liste.

int IndexOf(
   T          item,            // der gesuchte Wert
   const int  start_index      // Anfangsindex
   );

Eine Version für die Suche beginnend mit dem angegebenen Element im angegebenen Bereich.

int IndexOf(
   T          item,            // der gesuchte Wert
   const int  start_index,     // Anfangsindex
   const int  count            // Suchbereich
   );

Parameter

item

[in]  Gesuchter Wert.

start_index

[in]  Anfangsindex, mit welchem die Suche beginnt.

count

[in]  Länge des Suchbereichs.

Rückgabewert

Gibt den Index des ersten gefundenen Elements zurück. Wenn kein Wert gefunden wurde, gibt -1 zurück.