Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCArrayList<T>BinarySearch 

BinarySearch

Sucht nach dem angegebenen Wert in einer aufsteigend sortierten Liste.

Eine Version für die Suche nach dem angegebenen Wertebereich unter Verwendung der Klasse, die die Schnittstelle IComparable<T> für den Vergleich von Elementen implementiert.

int BinarySearch(
   const int      index,       // Anfangsindex
   const int      count,       // Suchbereich
   T              item,        // der gesuchte Wert
   IComparer<T>*  comparer     // Schnittstelle für den Vergleich
   );

Eine Version für die Suche unter Verwendung der Klasse, die die Schnittstelle IComparable<T> für den Vergleich von Elementen implementiert.

int BinarySearch(
   T              item,        // der gesuchte Wert
   IComparer<T>*  comparer     // Interface für den Vergleich
   );

Eine Version für die Suche unter Verwendung der globalen Methode ::Compare für den Vergleich von Elementen.

int BinarySearch(
    item                     // der gesuchte Wert
   );

Parameter

index

[in]  Anfangsindex, mit welchem die Suche beginnt.

count

[in]  Länge des Suchbereichs.

item

[in]  Gesuchter Wert.

*comparer

[in]  Schnittstelle für den Vergleich der Elemente.

Rückgabewert

Gibt den Index des ermittelten Elements zurück. Wenn der Wert nicht ermittelt ist, gibt den Index des kleineren Elements zurück, das dem gesuchten Wert am nächsten kommt.