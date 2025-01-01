BinarySearch

Sucht nach dem angegebenen Wert in einer aufsteigend sortierten Liste.

Eine Version für die Suche nach dem angegebenen Wertebereich unter Verwendung der Klasse, die die Schnittstelle IComparable<T> für den Vergleich von Elementen implementiert.

int BinarySearch(

const int index,

const int count,

T item,

IComparer<T>* comparer

);

Eine Version für die Suche unter Verwendung der Klasse, die die Schnittstelle IComparable<T> für den Vergleich von Elementen implementiert.

int BinarySearch(

T item,

IComparer<T>* comparer

);

Eine Version für die Suche unter Verwendung der globalen Methode ::Compare für den Vergleich von Elementen.

int BinarySearch(

T item

);

Parameter

index

[in] Anfangsindex, mit welchem die Suche beginnt.

count

[in] Länge des Suchbereichs.

item

[in] Gesuchter Wert.

*comparer

[in] Schnittstelle für den Vergleich der Elemente.

Rückgabewert

Gibt den Index des ermittelten Elements zurück. Wenn der Wert nicht ermittelt ist, gibt den Index des kleineren Elements zurück, das dem gesuchten Wert am nächsten kommt.