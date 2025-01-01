Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCArrayList<T>Remove CapacityCountContainsTrimExcessTryGetValueTrySetValueAddAddRangeInsertInsertRangeCopyToBinarySearchIndexOfLastIndexOfClearRemoveRemoveAtRemoveRangeReverseSort Remove Entfernt das erste Auftreten des angegebenen Elements in einer Liste. bool Remove( T item // Wert des Elements ); Parameter item [in] Wert des Elements, der entfernt werden muss. Rückgabewert Wenn erfolgreich true, andernfalls false. Clear RemoveAt