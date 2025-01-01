- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
LastIndexOf
Sucht nach dem letzten Auftreten eines Wertes in einer Liste.
Eine Version für die Suche in der ganzen Liste.
|
int LastIndexOf(
Eine Version für die Suche vom angegebenen Element bis zum Ende der Liste.
|
int LastIndexOf(
Eine Version für die Suche beginnend mit dem angegebenen Element im angegebenen Bereich.
|
int LastIndexOf(
Parameter
item
[in] Gesuchter Wert.
start_index
[in] Anfangsindex, mit welchem die Suche beginnt.
count
[in] Länge des Suchbereichs.
Rückgabewert
Gibt den Index des letzten gefundenen Elements zurück. Wenn kein Wert gefunden wurde, gibt -1 zurück.