LastIndexOf

Sucht nach dem letzten Auftreten eines Wertes in einer Liste.

Eine Version für die Suche in der ganzen Liste.

int LastIndexOf(

T item

);

Eine Version für die Suche vom angegebenen Element bis zum Ende der Liste.

int LastIndexOf(

T item,

const int start_index

);

Eine Version für die Suche beginnend mit dem angegebenen Element im angegebenen Bereich.

int LastIndexOf(

T item,

const int start_index,

const int count

);

Parameter

item

[in] Gesuchter Wert.

start_index

[in] Anfangsindex, mit welchem die Suche beginnt.

count

[in] Länge des Suchbereichs.

Rückgabewert

Gibt den Index des letzten gefundenen Elements zurück. Wenn kein Wert gefunden wurde, gibt -1 zurück.