Reverse

Ändert die Reihen der Elemente in der Liste.

Eine Version für das Arbeiten mit der ganzen Liste.

bool Reverse();

Eine Version für das Arbeiten mit einem vorgegebenen Bereich der Elemente einer Liste.

bool Reverse(

const int start_index,

const int count

);

Parameter

start_index

[in] Anfangsindex.

count

[in] Anzahl der Elemente der Liste, die in die Operation einbezogen sind.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.