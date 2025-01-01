DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCArrayList<T>Reverse 

Reverse

Ändert die Reihen der Elemente in der Liste.

Eine Version für das Arbeiten mit der ganzen Liste.

bool Reverse();

Eine Version für das Arbeiten mit einem vorgegebenen Bereich der Elemente einer Liste.

bool Reverse(
   const int  start_index,     // Anfangsindex
   const int  count            // Anzahl der Elemente
   );

Parameter

start_index

[in]  Anfangsindex.

count

[in]  Anzahl der Elemente der Liste, die in die Operation einbezogen sind.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.