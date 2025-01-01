- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
Reverse
Ändert die Reihen der Elemente in der Liste.
Eine Version für das Arbeiten mit der ganzen Liste.
|
bool Reverse();
Eine Version für das Arbeiten mit einem vorgegebenen Bereich der Elemente einer Liste.
|
bool Reverse(
Parameter
start_index
[in] Anfangsindex.
count
[in] Anzahl der Elemente der Liste, die in die Operation einbezogen sind.
Rückgabewert
Wenn erfolgreich true, andernfalls false.