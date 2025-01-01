- Capacity
InsertRange
Fügt eine Sammlung oder einen Array nach dem angegebenen Index in die Liste ein.
Eine Version für das Einfügen eines Arrays.
|
bool InsertRange(
Eine Version für das Einfügen einer Sammlung.
|
bool InsertRange(
Parameter
index
[in] Index, nach welchem ein Element eingefügt wird.
&array[]
[in] Array, der nach dem angegebenen Index eingefügt werden muss.
*collection
[in] Sammlung, die nach dem angegebenen Index eingefügt werden muss.
Rückgabewert
Wenn erfolgreich true, andernfalls false.