DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCArrayList<T>InsertRange 

InsertRange

Fügt eine Sammlung oder einen Array nach dem angegebenen Index in die Liste ein.

Eine Version für das Einfügen eines Arrays.

bool InsertRange(
   const int  index,               // Index, der eingefügt werden muss
   const T&   array[]              // Array, der eingefügt werden muss
   );

Eine Version für das Einfügen einer Sammlung.

bool InsertRange(
   const int        index,         // Index, der eingefügt werden muss
   ICollection<T>*  collection     // Sammlung, die eingefügt werden muss
   );

Parameter

index

[in]  Index, nach welchem ein Element eingefügt wird.

&array[]

[in]  Array, der nach dem angegebenen Index eingefügt werden muss.

*collection

[in]  Sammlung, die nach dem angegebenen Index eingefügt werden muss.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.