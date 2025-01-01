- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
AddRange
Fügt der Liste eine Sammlung oder ein Array von Elementen hinzu.
Die Version für das Hinzufügen eines Arrays.
|
bool AddRange(
Die Version für das Hinzufügen einer Sammlung.
|
bool AddRange(
Parameter
&array[]
[in] Array, der hinzugefügt wird.
*collection
[in] Sammlung, die hinzugefügt wird.
Rückgabewert
Wenn erfolgreich true, andernfalls false.