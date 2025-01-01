DokumentationKategorien
Fügt der Liste eine Sammlung oder ein Array von Elementen hinzu.

Die Version für das Hinzufügen eines Arrays.

bool AddRange(
   const T&  array[]               // Array, der hinzugefügt wird
   );

Die Version für das Hinzufügen einer Sammlung.

bool AddRange(
   ICollection<T>*  collection     // Sammlung, die hinzugefügt wird
   );

Parameter

&array[]

[in]  Array, der hinzugefügt wird.

*collection

[in]  Sammlung, die hinzugefügt wird.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.

