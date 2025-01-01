AddRange

Fügt der Liste eine Sammlung oder ein Array von Elementen hinzu.

Die Version für das Hinzufügen eines Arrays.

bool AddRange(

const T& array[]

);

Die Version für das Hinzufügen einer Sammlung.

bool AddRange(

ICollection<T>* collection

);

Parameter

&array[]

[in] Array, der hinzugefügt wird.

*collection

[in] Sammlung, die hinzugefügt wird.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.