Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCArrayList<T>Contains 

Contains

Legt fest, ob die Liste das Element mit dem angegebenen Wert beinhaltet.

bool Contains(
    item     // der gesuchte Wert
   );

Parameter

item

[in]  Gesuchter Wert.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn das Element mit dem angegebenen Wert in der Liste vorhanden ist, andernfalls false.