DocumentationSections
MQL5 ReferenceStandard LibraryFilesCFileBinWriteDoubleArray 

WriteDoubleArray

Writes an array of double type variables to file.

uint  WriteDoubleArray(
   double&  array[],            // array to write
   int      start_item=0,       // start element
   int      items_count=-1      // number of elements
   )

Parameters

array[]

[in]   Array to write.

start_item=0

[in]  Start element to write from.

items_count=-1

[in]  Number of elements to write (-1 - whole array).

Return Value

Number of bytes written.