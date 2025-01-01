- Open
- WriteChar
- WriteShort
- WriteInteger
- WriteLong
- WriteFloat
- WriteDouble
- WriteString
- WriteCharArray
- WriteShortArray
- WriteIntegerArray
- WriteLongArray
- WriteFloatArray
- WriteDoubleArray
- WriteObject
- ReadChar
- ReadShort
- ReadInteger
- ReadLong
- ReadFloat
- ReadDouble
- ReadString
- ReadCharArray
- ReadShortArray
- ReadIntegerArray
- ReadLongArray
- ReadFloatArray
- ReadDoubleArray
- ReadObject
WriteDoubleArray
写入双精度类型数组的变量至文件。
|
uint WriteDoubleArray(
参数
array[]
[输入] 写入数组。
start_item=0
[输入] 起始写入的元素。
items_count=-1
[输入] 写入元素数量 (-1 - 写入整个数组)。
返回值
写入的字节数。