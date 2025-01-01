String-Operationen

Dieser Abschnitt enthält die technischen Details der Arbeit mit Klassen von String-Operationen und die Beschreibungen der relevanten Komponenten der Standardbibliothek MQL5.

Durch die Verwendung der Klassen von String-Operationen sparen Sie Zeit bei der Entwicklung von benutzerdefinierten Anwendungen, die Textinformationen verarbeiten.

Die Standardbibliothek MQL5 (in Bezug auf Arbeit mit Strings) befindet sich im Arbeitsverzeichnis des Terminals im Ordner Include\Strings.