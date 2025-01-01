DokumentationKategorien
Forsetzungsoperator continue

Operator continue gibt die Steuerung am Anfang der Aussenoperator des Zykles while, do-while oder for, und dabei ruft Anfang der folgenden Iteration auf. Dieser Operator ist dem Operator break der Wirkung nach gegenübergestellt.

Beispiel:

//--- Summe aller Nicht-Nullobjekte 
int func(int array[])
  {
   int array_size=ArraySize(array);
   int sum=0;
   for(int i=0;i<array_size; i++)
     {
      if(a[i]==0) continue;
      sum+=a[i];
     }
   return(sum);
  }

