Forsetzungsoperator continue

Operator continue gibt die Steuerung am Anfang der Aussenoperator des Zykles while, do-while oder for, und dabei ruft Anfang der folgenden Iteration auf. Dieser Operator ist dem Operator break der Wirkung nach gegenübergestellt.

Beispiel:

//--- Summe aller Nicht-Nullobjekte

int func(int array[])

{

int array_size=ArraySize(array);

int sum=0;

for(int i=0;i<array_size; i++)

{

if(a[i]==0) continue;

sum+=a[i];

}

return(sum);

}

Sehen Sie auch

Initialisierung der Variablen, Sichtbereich und Lebensdauer der Variablen, Erzeugung und Entfernung der Objekte