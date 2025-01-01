Endoperator break

Operator break unterbricht die Durchführung der naechsten eingebetteten Aussenoperator switch, while, do-while oder for. Steuerung wird dem Operator gegeben, die dem beendenden Operator folgt. Einer der Zwecke dieses Operators - Durchführung des Zyklus zu beenden bei der Werzuordnung einer Variable.

Beispiel:

//--- Suche des ersten Nullelementes

for(i=0;i<array_size;i++)

if(array[i]==0)

break;

Sehen Sie auch

Initialisierung der Variablen, Sichtbereich und Lebensdauer der Variablen, Erzeugung und Entfernung der Objekte