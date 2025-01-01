Nachschlagewerk MQL5Grundlagen der SpracheOperatorenEndoperator break
Endoperator break
Operator break unterbricht die Durchführung der naechsten eingebetteten Aussenoperator switch, while, do-while oder for. Steuerung wird dem Operator gegeben, die dem beendenden Operator folgt. Einer der Zwecke dieses Operators - Durchführung des Zyklus zu beenden bei der Werzuordnung einer Variable.
Beispiel:
//--- Suche des ersten Nullelementes
