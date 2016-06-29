CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Bibliotheken

CHashArrayStringString - Bibliothek für den MetaTrader 5

Mikhail Vdovin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
817
Rating:
(48)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Scripts\
test_chasharraystringstring.mq5 (1.16 KB) ansehen
test_chasharrayperformance.mq5 (1.09 KB) ansehen
\MQL5\Include\
hasharray.mqh (5.08 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein Include-Datei enthält eine Menge von Klassen, die die Methoden zur Verwaltung von Line-Hash-Arras mit String Keys demonstrieren.

Ein Beispiel für die Verwendung:

#include <HashArray.mqh>

void OnStart()
  {
   CHashArrayStringString Hash;
   Hash.Put("k1", "v1");
   Hash.Put("k2", "v2");

   Hash["k3"] = "v3";
   Hash["k2"] = "vv2";

   string t1 = Hash["k1"].value;
   string t2 = Hash["k2"].value;
   string t3 = Hash["k3"].value;

   Alert("k1=",t1);
   Alert("k2=",t2);
   Alert("k3=",t3);
  }


Das Ergebnis:


Performance-Test:

Ein Include-Datei enthält eine Menge von Klassen, die die Methoden zur Verwaltung von Line-Hash-Arras mit String Keys demonstrieren.

#include <HashArray.mqh>
void OnStart()
{
   CHashArrayStringString Hash();
   uint StartTime=GetTickCount();
   for(int n=0; n<10000; n++)
   {
      Hash["key"+IntegerToString(n)] = "trash";
   }
   uint timeTotal = GetTickCount() - StartTime;
   Alert("add 10k elements in ", IntegerToString(timeTotal), " ms");
   
}

füge 1010k Elements in 31 ms hinzu

füge 1010k Elements in 31 ms hinzu

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7047

TSI_MACD_HTF TSI_MACD_HTF

Der TSI_MACD Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

TSI_MACD TSI_MACD

Ein TSI Oszillator basierend auf den Werten des MACD Histogramms, implementiert mit eigener Signallinie in Form einer farbigen Wolke.

TSI_CCI TSI_CCI

Ein TSI Oszillator basierend auf den Werten des CCI Indikators, implementiert mit eigener Signallinie in Form einer farbigen Wolke.

FivePattern FivePattern

Indikator für technische Formationen von Merrill. М & W Wave Patterns by A. Merrill.