CHashArrayStringString - Bibliothek für den MetaTrader 5
Ein Include-Datei enthält eine Menge von Klassen, die die Methoden zur Verwaltung von Line-Hash-Arras mit String Keys demonstrieren.
Ein Beispiel für die Verwendung:
#include <HashArray.mqh> void OnStart() { CHashArrayStringString Hash; Hash.Put("k1", "v1"); Hash.Put("k2", "v2"); Hash["k3"] = "v3"; Hash["k2"] = "vv2"; string t1 = Hash["k1"].value; string t2 = Hash["k2"].value; string t3 = Hash["k3"].value; Alert("k1=",t1); Alert("k2=",t2); Alert("k3=",t3); }
Das Ergebnis:
Performance-Test:
#include <HashArray.mqh> void OnStart() { CHashArrayStringString Hash(); uint StartTime=GetTickCount(); for(int n=0; n<10000; n++) { Hash["key"+IntegerToString(n)] = "trash"; } uint timeTotal = GetTickCount() - StartTime; Alert("add 10k elements in ", IntegerToString(timeTotal), " ms"); }
füge 1010k Elements in 31 ms hinzu
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7047
