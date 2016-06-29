und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
AMA_STL_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 680
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der AMA_STL Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte AMA_STL.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abbildung 1. Der AMA_STL_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7043
Ein MA der Kaufmann's Adaptive Moving Average verwendet.DailyLines Vertikale Linien zu Beginn eines neuen Tages mit dem Namen des TAGES über ihnen. Periodentrenner mit Optionen zur Auswahl verschiedener Stile.
Wie die Periodentrenner bekommt jeder Tag zu Beginn seine eigene vertikale Linie. Mit mehreren Optionen zur Anzeige
Der wlxBWWiseMan-2 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.TSI_MACD
Ein TSI Oszillator basierend auf den Werten des MACD Histogramms, implementiert mit eigener Signallinie in Form einer farbigen Wolke.