wlxBWWiseMan-2_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
- 683
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der wlxBWWiseMan-2 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte wlxBWWiseMan Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abbildung 1. Indikator wlxBWWiseMan-2_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7044
