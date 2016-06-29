CodeBaseKategorien
wlxBWWiseMan-2_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der wlxBWWiseMan-2 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte wlxBWWiseMan Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Indikator wlxBWWiseMan-2_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7044

