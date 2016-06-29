Ein MA der Kaufmann's Adaptive Moving Average verwendet.

Der AMA_STL Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Ein TSI Oszillator basierend auf den Werten des MACD Histogramms, implementiert mit eigener Signallinie in Form einer farbigen Wolke.

Der TSI_MACD Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.