Indikatoren

NonLagMA_v5_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
708
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der NonLagMA_v5 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte NonLagMA_v5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb.1. NonLagMA_v5_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7027

NonLagMA_v5 NonLagMA_v5

Dies ist ein gleitender Durchschnitt bei dem der Effekt der Verzögerung durch ein gedämpftes Cosinusoid vermindert wird welches die Verhältnisse der Koeffizienten in der Gleichung des linear gewichteten Durschnitts (LWMA) definiert.

Corr Corr

Korrelationsverhältnis.

NRMA NRMA

Bekanter Indikator von Constantine Kopyrkin der eine große Anzahl von NRTR Indikator Implementierungen generiert hat. NRMA moving average (Linie) und Trailing Stops NRTR (kreisförmige Punkte) werden in dieser Variante implementiert.

NRatio NRatio

Der berühmte Indikator von Constantine Kopyrkin. Diese Version basiert auf dem normalisierten NRatio Oszillator.