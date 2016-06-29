und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
NonLagMA_v5_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
708
Der NonLagMA_v5 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte NonLagMA_v5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abb.1. NonLagMA_v5_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7027
