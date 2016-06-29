Der berühmte Indikator von Constantine Kopyrkin. Diese Version basiert auf dem normalisierten NRatio Oszillator.

Bekanter Indikator von Constantine Kopyrkin der eine große Anzahl von NRTR Indikator Implementierungen generiert hat. NRMA moving average (Linie) und Trailing Stops NRTR (kreisförmige Punkte) werden in dieser Variante implementiert.