Indikatoren

NRatio_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
725
Rating:
(27)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.86 KB) ansehen
nratio.mq5 (9.11 KB) ansehen
nratio_htf.mq5 (11.52 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Der NRatio Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte NRatio.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Der NRatio_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7030

NRatio NRatio

Der berühmte Indikator von Constantine Kopyrkin. Diese Version basiert auf dem normalisierten NRatio Oszillator.

NRMA NRMA

Bekanter Indikator von Constantine Kopyrkin der eine große Anzahl von NRTR Indikator Implementierungen generiert hat. NRMA moving average (Linie) und Trailing Stops NRTR (kreisförmige Punkte) werden in dieser Variante implementiert.

NRMA_HTF NRMA_HTF

Der NRMA Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

wlxFractals wlxFractals

Der wlxFractals Indikator wurde entworfen, um Bill Williams' Fraktale zu zeichnen, indem man die Anzahl der signifikanten Balken auf der linken und rechten Seite definiert.