Indikatoren

DS_Stochastic_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
627
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ds_stochastic.mq5 (7.53 KB) ansehen
ds_stochastic_htf.mq5 (11.22 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der DS_Stochastic Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte DS_Stochastic.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb.1. DS_Stochastic_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7009

Der DS_Stochastic Indikator ist der Original Stochastic Oszillator mit EMA Glättung.

Der ang_AZad_C Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

SilverTrend_CrazyChart ist ein Signalsystem ähnlich wie der ASCTrend Indikator.

Der SilverTrend_CrazyChart Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.