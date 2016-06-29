und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
SilverTrend_CrazyChart_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 756
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der SilverTrend_CrazyChart Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte SilverTrend_CrazyChart.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abb.1. SilverTrend_CrazyChart_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7011
SilverTrend_CrazyChart ist ein Signalsystem ähnlich wie der ASCTrend Indikator.DS_Stochastic_HTF
Der DS_Stochastic Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Der Indikator zeigt exemplarisch die Glättung von Preiszeitreihen des CCI-Indikators durch Filterung von Harmonischen einer größeren Ordnung.CronexCCI
MACD Indikator, wobei die Preisreihe durch eine Reihe von Werten des CCI-Indikators ersetzt wird. Er wird in Form einer farbigen Wolke gezeichnet.