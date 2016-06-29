und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
i-SpectrAnalysis_CCI - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 731
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Echter Autor:
klot
Der Indikator zeigt exemplarisch die Glättung von Preiszeitreihen des CCI-Indikators durch Filterung von Harmonischen einer größeren Ordnung.
Dieser Ansatz kann für die Glättung von Indikatorwerten angewendet werden. Der Hauptvorteil dieser Methode ist, dass es keine Verzögerung gibt.
Indikator Eingabeparameter:
//+----------------------------------------------+ //|EINGABEPARAMETER FÜR DEN INDIKATOR | //+----------------------------------------------+ input int CCIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice=PRICE_MEDIAN; input uint N = 7; // Länge der Reihe input uint SS = 20; // Glättungskoeffizient input int Shift=0; // Horizontale Verschiebung des Indikators in Balken
wobei:
- N spezifiziert die Länger der Reihe (Potenz von zwei);
- SS - Glättungskoeffizient im resultierenden Spektrum entfernt Frequenz-Verhältnisse die den festgelegten Wert übersteigen. SS kann 2^N nicht übersteigen. CCI Reihe wiederholt sich vollständig wenn SS = 2^N.
https://www.mql5.com/ru/code/7000 Bibliothek wird für den Indikator benötigt..
Abb.1. i-SpectrAnalysis_CCI Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7012
Der SilverTrend_CrazyChart Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.SilverTrend_CrazyChart
SilverTrend_CrazyChart ist ein Signalsystem ähnlich wie der ASCTrend Indikator.
MACD Indikator, wobei die Preisreihe durch eine Reihe von Werten des CCI-Indikators ersetzt wird. Er wird in Form einer farbigen Wolke gezeichnet.CronexCCI_HTF
Der CronexCCI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.