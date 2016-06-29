CodeBaseKategorien
i-SpectrAnalysis_CCI - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Echter Autor:

klot

Der Indikator zeigt exemplarisch die Glättung von Preiszeitreihen des CCI-Indikators durch Filterung von Harmonischen einer größeren Ordnung.

Dieser Ansatz kann für die Glättung von Indikatorwerten angewendet werden. Der Hauptvorteil dieser Methode ist, dass es keine Verzögerung gibt.

Indikator Eingabeparameter:

//+----------------------------------------------+
//|EINGABEPARAMETER FÜR DEN INDIKATOR |
//+----------------------------------------------+
input int   CCIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   CCIPrice=PRICE_MEDIAN;
input uint N = 7;      // Länge der Reihe
input uint SS = 20;   // Glättungskoeffizient
input int Shift=0;       // Horizontale Verschiebung des Indikators in Balken

wobei:

  • N spezifiziert die Länger der Reihe (Potenz von zwei);
  • SS - Glättungskoeffizient im resultierenden Spektrum entfernt Frequenz-Verhältnisse die den festgelegten Wert übersteigen. SS kann 2^N nicht übersteigen. CCI Reihe wiederholt sich vollständig wenn SS = 2^N.

https://www.mql5.com/ru/code/7000 Bibliothek wird für den Indikator benötigt..

Abb.1. i-SpectrAnalysis_CCI Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7012

