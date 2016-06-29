Echter Autor:

MetaQuotes

Der DS_Stochastic Indikator ist der Original Stochastic Oszillator mit EMA Glättung.

Der Indikator verwendet SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde vollständig im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen zur sofortigen Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.

Der Origianl-DS_Stochastic Indikator wurde in der MQL4 Sprache entwickelt und in der CodeBase am 27.10.2006 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der DS_Stochastic Indikator