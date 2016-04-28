X2MA Universeller gleitender Durchschnitt, der die Werte aus höheren Zeitrahmen auf dem aktuellen anzeigt mit der Möglichkeit den Typ der Glättung aus 12 Option auszuwählen:

SMA - einfacher gleitender Durchschnitt; EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt; SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt; LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt; JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt; JurX - ultralineare Glättung; ParMA - parabolische Glättung; T3 - Tillsons multiple exponentielle Glättung; VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande; AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.

Es sollte angemerkt werden, die Parameter Phase1 und Phase2 haben für die verschiedenen Glättungsalgorithmen ganz unterschiedliche Bedeutung. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Die kompilierte Datei des X2MA muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.

Der X2MA Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek. Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.