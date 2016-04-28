CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

X2MA HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1106
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
colorx2ma_htf.mq5 (10.04 KB) ansehen
x2ma.mq5 (8 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

X2MA Universeller gleitender Durchschnitt, der die Werte aus höheren Zeitrahmen auf dem aktuellen anzeigt mit der Möglichkeit den Typ der Glättung aus 12 Option auszuwählen:

  1. SMA - einfacher gleitender Durchschnitt;
  2. EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt;
  3. SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt;
  4. LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt;
  5. JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt;
  6. JurX - ultralineare Glättung;
  7. ParMA - parabolische Glättung;
  8. T3 - Tillsons multiple exponentielle Glättung;
  9. VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande;
  10. AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.

Es sollte angemerkt werden, die Parameter Phase1 und Phase2 haben für die verschiedenen Glättungsalgorithmen ganz unterschiedliche Bedeutung. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Die kompilierte Datei des X2MA muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.

Der X2MA Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek. Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

ColorX2MA HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/582

JFatlSpeed HTF JFatlSpeed HTF

Dieser Indikator zeigt die Richtung der Beschleunigung des JFatlSpeed-Preises eines höheren Zeitrahmens auf einem kleineren.

JFatlAcceleration_HTF JFatlAcceleration_HTF

Dieser Indikator zeigt die Richtung der Beschleunigung des JFatlAcceleration-Preises eines höheren Zeitrahmens auf einem kleineren.

TwoPoleButterworthFilter TwoPoleButterworthFilter

Der zwei Pol Butterworth-Filter wird für die Glättung zur Berechnung dieses gleitenden Durchschnitts verwendet.

Drei Pol Butterworth-Filter Drei Pol Butterworth-Filter

Der drei Pol Butterworth-Filter wird für die Glättung zur Berechnung dieses gleitenden Durchschnitts verwendet.