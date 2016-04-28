CodeBaseKategorien
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
984
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:

Witold Wozniak

Zwei Pol Butterworth-Filter wird für die Glättung zur Berechnung dieses gleitenden Durchschnitts verwendet. Der Filter wird von John Ehlers in seinem Buch " "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading" beschrieben.

Zwei Pol Butterworth-Filter

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/583

