X2MA HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

X2MA可能なバージョンのダースから現在の平滑化タイプを選択できる、その高い時間枠の値を表示するユニバーサル移動平均。

  1. SMA - 単純移動平均
  2. EMA - 指数移動平均
  3. SMMA - 平滑化された移動平均
  4. LWMA - 線形加重移動平均
  5. JJMA - JMA適応平均
  6. JurX - ウルトラリニア平滑化
  7. ParMA - パラボリック平滑化
  8. T3 - Tillsonの複数指数平滑化
  9. VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
  10. AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phase1およびPhase2パラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

X2MA インディケータのコンパイルされたファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

X2MAインディケータはSmoothAlgorithms.mqhライブラリのクラスを使います。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」の記事で説明されています。

JFatlSpeed HTF JFatlSpeed HTF

このインディケータはJFatlSpeed価格の大きな時間枠からの小さな時間枠への加速度の方向を示しています。

JFatlAcceleration_HTF JFatlAcceleration_HTF

このインディケータはJFatlAccelerationの大きな時間枠からの小さな時間枠への加速度の方向を示しています。

TwoPoleButterworthFilter TwoPoleButterworthFilter

2極バターワースフィルタは、この移動平均計算アルゴリズムでの平滑化に使用されます。

3極バターワースフィルタ 3極バターワースフィルタ

3極バターワースフィルタは、この移動平均計算アルゴリズムでの平滑化に使用されます。