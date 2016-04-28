und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Drei Pol Butterworth-Filter - Indikator für den MetaTrader 5
Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
Ansichten:
- 1348
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:
Witold Wozniak
Beschreibung:
Der drei Pol Butterworth-Filter wird für die Glättung zur Berechnung dieses gleitenden Durchschnitts verwendet. Der Filter wird von John Ehlers in seinem Buch " "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading" beschrieben.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/584
Der zwei Pol Butterworth-Filter wird für die Glättung zur Berechnung dieses gleitenden Durchschnitts verwendet.X2MA HTF
Universeller gleitender Durchschnitt, der die Werte aus höheren Zeitrahmen anzeigt.
Dieser ZigZag-Indikator rechnet mit den Werten des Parabolic SAR und bietet die zusätzliche Möglichkeit, die Fibo-Level auf den letzten zwei Spitzen zu erzeugen und, durch die Verwendung von drei aufeinander folgenden wählbaren ZigZag-Spitzen, zu zeichnen.XADX
Aussagekräftigerer Average Directional Index (ADX) Indikator mit der Möglichkeit einer Auswahl von 10 Varianten zur Glättung.