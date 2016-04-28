JFatlAcceleration_HTF

Dieser Indikator zeigt die Richtung der Beschleunigung des JFatlAcceleration-Preises eines höheren Zeitrahmens auf einem kleineren.

Der Indikator alarmiert bei jedem Wechsel der aktuellen Richtung der Beschleunigung in einem höheren Zeitrahmen. Pfeile in zwei Farben zeigen die Beschleunigung an. Wenn die Beschleunigung positiv ist und steigt zeigt der Pfeil nach oben, seine Farbe ist lime. Wenn die Beschleunigung positiv ist, aber fällt, ist die Farbe des Pfeils gelb. Der umgekehrte Fall ist auch durch Pfeile und Farben gekennzeichnet. Wenn die Beschleunigung negativ ist und fällt, zeigt der Pfeil nach unten, seine Farbe ist rot. Wenn die Beschleunigung negativ ist, aber steigt, ist die Farbe des Pfeils magenta.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass dieser Indikator nicht die aktuellen Trend-Richtung zeigt, sondern nur seine zweite Ableitung oder Beschleunigung. Daher ist es besser, diese durch einen Trend-Indikator zu bestimmen.

Die kompilierte Datei des ColorJFatlAcceleration muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen. Der ColorJFatlAcceleration Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek. Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.