Indikatoren

JFatlSpeed HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
976
Rating:
(11)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
colorjfatlspeed.mq5 (9.02 KB) ansehen
jfatlspeed_htf.mq5 (14.07 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Dieser Indikator zeigt die Richtung der Beschleunigung des JFatlSpeed-Preises eines höheren Zeitrahmens auf einem kleineren.

Der Indikator alarmiert auch über jedem Wechsel der aktuellen Richtung in einem höheren Zeitrahmen.

Große Punkte in zwei Farben zeigen die Geschwindigkeit an. Wenn die Geschwindigkeit positiv ist und steigt, ist der Punkt hell grün (lime). Wenn die Geschwindigkeit positiv ist aber fällt, ist der Punkt gelb. Der umgekehrte Fall ist auch farbige Punkte gekennzeichnet. Wenn die Geschwindigkeit negativ ist und fällt, ist der Punkt rot. Wenn die Geschwindigkeit negativ ist aber steigt, ist der Punkt magenta.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass dieser Indikator nicht die aktuellen Trend-Richtung zeigt, sondern nur seine erste Ableitung oder die Geschwindigkeit. Daher ist es besser, diese durch einen Trend-Indikator zu bestimmen.

Die kompilierte Datei des ColorJFatlSpeed muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen. Der ColorJFatlSpeed Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek. Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/581

JFatlAcceleration_HTF JFatlAcceleration_HTF

Dieser Indikator zeigt die Richtung der Beschleunigung des JFatlAcceleration-Preises eines höheren Zeitrahmens auf einem kleineren.

ZigZag NK Channel ZigZag NK Channel

Der Indikator zeichnet den Kanal mit den ZigZag Extrema.

X2MA HTF X2MA HTF

Universeller gleitender Durchschnitt, der die Werte aus höheren Zeitrahmen anzeigt.

TwoPoleButterworthFilter TwoPoleButterworthFilter

Der zwei Pol Butterworth-Filter wird für die Glättung zur Berechnung dieses gleitenden Durchschnitts verwendet.