Urheber: Andrey N. Bolkonsky

Der Ergodic CSI Oscillator (basiert auf dem Candlestick Index) wird in dem folgenden Buch von William Blau beschrieben "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".

  • Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Include\
  • Die Datei Blau_Ergodic_CSI.mq5 Muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Ergodic CSI-Oscillator von William Blau

Berechnung:

Der CSI Oscillator wird wie folgt definiert:

Ergodic_CSI(price1,price2,q,r,s,u) = CSI(price1,price2,q,r,s,u)

SignalLine(price1,price2,q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_CSI(price1,price2,q,r,s,u) ,ul)

wobei:

  • Ergodic_CSI() - Erogic line - Candlestick Index CSI(price1,price2,q,r,s,u);
  • SignalLine() - Signal Line - EMA(ul), angewendet auf Ergodic;
  • ul - Periode der Signallinie.
//--- Eingabeparameter
  • graphic plot #0 - Ergodic Line (Candlestick Index):
    • q - Anzahl der Bars die für die Kalkulation des Candlestick Momentums benutzt werden (Standard q=1);
    • r - period of the 1st EMA, angewendet auf Candlestick Momentum (by default r=20);
    • s - period of the 2nd EMA, angewendet auf result of the 1st smoothing (by default s=5);
    • u - period of the 3rd EMA, angewendet auf result of the 2nd smoothing (by default u=3);
  • graphic plot #1 - Signallinie:
    • ul - period of a Signal Line, EMA(ul) is angewendet auf Ergodic (by default ul=3);
  • AppliedPrice1 - Kurstyp (Standard AppliedPrice1=PRICE_CLOSE);
  • AppliedPrice2 - Kurstype (Standard AppliedPrice2=PRICE_OPEN).
Hinweis:
  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Wenn r, s or u = 1 sind, dann wird die Glättung nicht verwendet;
  • ul>0. Wenn ul=1 ist, dann sind die Signallinie und die Ergodic-linien identisch;
  • Min. rates = (q-1+r+s+u+ul-4+1).

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/381

