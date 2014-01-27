请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
遍历 CSI-振荡器 Blau_Ergodic_CSI - MetaTrader 5脚本
遍历 CSI-振荡器 (基于 蜡烛条指数) 由 William Blau 在书中描述 "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析)"。
- WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\
- Blau_Ergodic_CSI.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\
William Blau 遍历 CSI-振荡器
计算:
该 CSI 振荡器定义如下:
Ergodic_CSI(price1,price2,q,r,s,u) = CSI(price1,price2,q,r,s,u)
SignalLine(price1,price2,q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_CSI(price1,price2,q,r,s,u) ,ul)
此处:
- Ergodic_CSI() - 遍历线 - 蜡烛条指数 CSI(price1,price2,q,r,s,u);
- SignalLine() - 信号线 - EMA (ul), 应用于遍历;
- ul - 信号线周期。
- 图形绘制 #0 - 遍历信号线 (蜡烛条指数):
- q - 柱线数量, 用于计算蜡烛条动量 (省缺 q=1);
- r - 第一条 EMA 周期, 应用于蜡烛条动量 (省缺 r=20);
- s - 第二条 EMA 周期, 应用于第一条平滑的结果 (省缺 s=5);
- u - 第三条 EMA 周期, 应用于第二条平滑的结果 (省缺 u=3);
- 图形绘制 #1 - 信号线:
- ul - 信号线周期, EMA(ul) 应用于遍历 (省缺 ul=3);
- AppliedPrice1 - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice1=PRICE_CLOSE);
- AppliedPrice2 - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice2=PRICE_OPEN).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. 若 r, s 或 u = 1, 不使用平滑;
- ul>0. 若 ul=1, 信号线和遍历线相同;
- 最小. 比率 = (q-1+r+s+u+ul-4+1).
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/381
遍历 CMI-振荡器 Blau_Ergodic_CMI
Willam Blau 的遍历 CMI-振荡器蜡烛条指数 Blau_CSI
William Blau 的蜡烛条指数 (CSI) 指标。
复合最高价/最低价动量 Blau_HLM
William Blau 的复合最高价/最低价动量指标方向趋势指数 Blau_DTI
William Blau 的方向趋势指数 (DTI)。