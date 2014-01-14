A segunda versão (editado e adicionada) do indicador alternativo para a definição de tendências com base nas barras de ruptura e da distância das extremidades. Os níveis de ruptura e tamanho das tendências anteriores são adicionados.

A classe é a versão simplificada da classe CArrayRing: tem um tamanho fixo pré-determinado de 256 elementos, é mais rápida e permite organizar a mini-série temporal, minibuffers do indicador, buffers de tamanhos curtos para armazenar dados intermediários de fluxo dentro do Expert Advisor ou indicador.