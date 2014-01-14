Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Ergodic CSI-Oscillator Blau_Ergodic_CSI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1641
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Andrey N. Bolkonsky
O Oscilador Ergodic CSI (baseado no Índice Candlestick) is described foi descrito por William Blau no livro "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".
- WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Blau_Ergodic_CSI.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Ergodic CSI-Oscillator por William Blau
Cálculo:
O oscilador CSI é definido como se segue:
Ergodic_CSI(price1,price2,q,r,s,u) = CSI(price1,price2,q,r,s,u)
SignalLine(price1,price2,q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_CSI(price1,price2,q,r,s,u) ,ul)
onde:
- Ergodic_CSI() - Linha ergódica - Índice Candlestick CSI (price1, price2, q, r, s, u);
- SignalLine () - Linha de Sinal - EMA (ul), aplicado a Ergodic;
- ul - período de uma linha de sinal.
- graphic plot #0 - Linha Ergódica (Índice Candlestick):
- q - número de barras, utilizado no cálculo do Candlestick Momentum (por padrão q = 1);
- r - período de 1º EMA, aplicada ao Candlestick Momentum (por padrão r = 20);
- s - período da 2ª EMA, aplicada ao resultado da primeira suavização (por padrão s = 5);
- u - período da 3º EMA, aplicada ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3);
- graphic plot #1 - Linha de sinal:
- ul - período de uma linha de sinal, EMA (ul) é aplicada a Ergódica (por padrão ul = 3);
- AppliedPrice1 - tipo do preço (Por padrão AppliedPrice1 = PRICE_CLOSE);
- AppliedPrice2 - tipo do preço (Por padrão AppliedPrice2 = PRICE_OPEN).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Se r, s ou u é igual a 1, a suavização não é utilizada;
- ul>0. Se ul = 1, o sinal e linhas ergódicas são os mesmos;
- Min. rates = (q-1+r+s+u+ul-4+1).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/381
A segunda versão (editado e adicionada) do indicador alternativo para a definição de tendências com base nas barras de ruptura e da distância das extremidades. Os níveis de ruptura e tamanho das tendências anteriores são adicionados.A classe simplificada do buffer anel CArrayRing256
A classe é a versão simplificada da classe CArrayRing: tem um tamanho fixo pré-determinado de 256 elementos, é mais rápida e permite organizar a mini-série temporal, minibuffers do indicador, buffers de tamanhos curtos para armazenar dados intermediários de fluxo dentro do Expert Advisor ou indicador.
O sistema de negociação Exp_VininI_Trend_LRMA se baseia na variação da direção da tendência do indicador VininI_Trend_LRMA.ytg_Japan_Candles
Indicador de combinações de velas (Velas Japonesas).