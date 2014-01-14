Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Ergodic CSI-Oscillator Blau_Ergodic_CSI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1109
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Andrey N. Bolkonsky
Ergodic CSI Oscillator (esta basado en el Candlestick Index) es descrito por William Blau en el libro "Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico".
- WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
- Blau_Ergodic_CSI.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\
Ergodic CSI-Oscillator de William Blau
Cálculo:
El CSI Oscillator es definido así:
Ergodic_CSI(price1,price2,q,r,s,u) = CSI(price1,price2,q,r,s,u)
SignalLine(price1,price2,q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_CSI(price1,price2,q,r,s,u) ,ul)
donde:
- Ergodic_CSI() - Linea Erogic - Candlestick Index CSI(price1,price2,q,r,s,u);
- SignalLine() - Linea de señal - EMA(ul), aplicada a Ergodic;
- ul - periodo de la Linea de Señal.
- representación gráfica #0 - Linea Ergodic (Candlestick Index):
- q - número de barras, que se utilizan en el cálculo de Candlestick Momentum (por defecto q=1);
- r - periodo de la 1ª EMA, aplicada al Candlestick Momentum (por defecto r=20);
- s - periodo de la 2ª EMA, aplicado al resultado del 1er suavizado (por defecto s=5);
- u - periodo de la 3ª EMA, aplicado al resultado del 2º suavizado (por defecto u=3);
- representación gráfica #1 - Linea de Señal:
- ul - periodo de la Linea de Señal, EMA(ul) es aplicado a Ergodic (por defecto ul=3);
- AppliedPrice1 - tipo de precio (por defecto AppliedPrice1=PRICE_CLOSE);
- AppliedPrice2 - tipo de precio (por defecto AppliedPrice2=PRICE_OPEN).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Si r, s o u son iguales a 1, no se utiliza suavizado;
- ul>0. Si ul=1, la Señal y Ergodic son las mismas ;
- Min. rates = (q-1+r+s+u+ul-4+1).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/381
Indicador Composite High-Low Momentum de William Blau.Directional Trend Index Blau_DTI
Indicador Directional Trend Index (DTI) de William Blau.
Ergodic CMI-Oscillator de Willam Blau.Candlestick Index Blau_CSI
Indicador Candlestick Index (CSI) de William Blau.