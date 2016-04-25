無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Ergodic CSI-Oscillator Blau_Ergodic_CSI - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1020
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
Candlestick Index（ローソク足指標）に基づいたErgodic CSI Oscillator は William Blau によって"Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".
- WilliamBlau.mqh はterminal_data_folder\MQL5\Include\ に配置されます。
- Blau_Ergodic_CSI.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。
William Blau によるErgodic CSI-Oscillator
計算：
CSI Oscillator は次のように定義されます。
Ergodic_CSI(price1,price2,q,r,s,u) = CSI(price1,price2,q,r,s,u)
SignalLine(price1,price2,q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_CSI(price1,price2,q,r,s,u) ,ul)
ここで
- Ergodic_CSI() - Erogic ライン - ローソク足指標（Candlestick Index CSI(pprice1,price2,q,r,s,u)
- SignalLine() - シグナルライン - Ergodicに適応されるEMA(ul)
- ul - シグナルラインの期間
- グラフィックプロット #0 - Ergodic Line (Candlestick Index):
- q - ローソク足モメンタムの計算に使われるバーの数（デフォルトはq=1）
- r - ローソク足モメンタムに適応された1番目のEMAの期間（デフォルトは r=20）
- s - 1番目の平滑化の結果に適応された2番目のEMAの期間（デフォルトは s=5）
- u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMAの期間（デフォルトは u=3)
- グラフィックプロット #1 - シグナルライン
- ul - Ergodicに適応されるシグナルラインの期間EMA(ul) （デフォルトは ul=3）
- AppliedPrice1 - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_CLOSE）
- AppliedPrice2 - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_OPEN）
- q>0
- r>0、s>0、u>0。r、s または u =1 の場合、平滑化は使用されません。
- ul>0。ul=1 の場合、シグナルとergodicラインは同じです。
- Min. rates = (q-1+r+s+u+ul-4+1)
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/381
Ergodic CMI-Oscillator Blau_Ergodic_CMI
William Blau によるErgodic CMI-OscillatorBlau_CSIローソク足指標
William Blau によるローソク足指標（Candlestick Index、CSI）インディケータ
Composite High/Low Momentum Blau_HLM
William Blau によるComposite High-Low MomentumインディケータDirectional Trend Index Blau_DTI
William Blau によるDirectional Trend Index (DTI)