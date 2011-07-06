Автор: Andrey N. Bolkonsky



Эргодический CSI-осциллятор (основан на индексе свечи) Уильяма Блау описан в книге Моментум, направленность и расхождение.



Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_Ergodic_CSI.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\





Эргодический CSI-осциллятор Уильяма Блау

Расчет:



Определение эргодического CSI-осциллятора:

Ergodic_CSI(price1,price2,q,r,s,u) = CSI(price1,price2,q,r,s,u)



SignalLine(price1,price2,q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_CSI(price1,price2,q,r,s,u) ,ul)



Ergodic_CSI() - эргодика - индекс свечи CSI(price1,price2,q,r,s,u);

SignalLine() - сигнальная линия - экспоненциальная скользящая средняя периода ul, примененная к эргодике;

ul - период EMA сигнальной линии - по Уильяму Блау значение ul должно быть равно периоду последней значимой (>1) EMA эргодики.

графическое построение #0 - эргодика (индекс свечи):

q - период, по которому вычисляется моментум q-периодной свечи (по умолчанию q=1);



r - период 1-й EMA, применительно к моментуму q-периодной свечи (по умолчанию r=20);



s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);



u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);

графическое построение #1 - сигнальная линия:

ul -период EMA сигнальной линии, применительно к эргодике (по умолчанию ul=3);

AppliedPrice1 - тип цены закрытия (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE);

AppliedPrice2 - тип цены открытия (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_OPEN).

q>0;

r>0, s>0, u>0. Если r, s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;

ul>0. Если ul=1, то сигнальная линия совпадает с эргодикой;

минимальный размер массива цен =(q-1+r+s+u+ul-4+1).

где: