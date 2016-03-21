CodeBaseKategorien
Indikatoren

Candlestick Index Blau_CSI - Indikator für den MetaTrader 5

blau_csi.mq5 (10.57 KB) ansehen
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) ansehen
Urheber: Andrey N. Bolkonsky

Der Candlestick Index (CSI), basiert auf dem Candlestick Momentum Indicator) und wird in den folgenden Buch beschrieben "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".

Die Werte des Candlestick Index sind normalisiert (Kurs Bandbeite) und werden in dem Intervall [–100,+100] abgebildet. Die positiven Werte des CSI entsprechen einer überkauften Situation des Marktes und die negativen Werte entsprechen einer überverkauften Situation des Marktes.

  • Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Include\
  • Die Datei Blau_CSI.mq5 Muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Candlestick Index von Wiliam Blau

Berechnung:

Der Candlestick Index wird berechnet mit der Formel:

                                         100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,pric2,q) ,r),s),u)           100 * CMtm(price1,pric2,q,r,s,u)
CSI(price1,price2,q,r,s,u) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = ––––––––––––––––––––––––––––––––––
                                                      EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)                  EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)

if EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0, then CSI(price1,price2,q,r,s,u)=0

when:

  • q - Anzahl der Bars die für die q-period Candlestick Momentum-Berechnung verwendet werden;
  • price1 - Close-Kurs;
  • price2[q–1] - Open-Kurs, der q-Bars zurück liegt
  • cmtm(price1,pric2,q)=price1-price2[q-1] - q-period Candlestick Momentum;
  • LL(q) - Tiefster Kurs von den q bars;
  • HH(q) - Höchster Kurs von den q bars;
  • HH(q) - LL(q) - Kurs Bandbreit (q-bars);
  • CMtm(price1,pric2,q,r,s,u) - dreifach geglättetes Candlestick Momentum;
  • EMA(...,r) - 1st smoothing - EMA(r), angewendet auf:
    1. Candlestick Momentum (q bars);
    2. Kurs Bandbreite (q bars);
  • EMA(EMA(...,r),s) - 2nd smoothing - EMA(s), angewendet auf result of the 1st smoothing;
  • EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3rd smoothing - EMA(u), angewendet auf result of the 2nd smoothing.
//--- Eingabeparameter
  • q - Anzahl der Bars die für die Kalkulation des Candlestick Momentums benutzt werden (Standard q=1);
  • r - period of the 1st EMA(r), angewendet auf Candlestick Momentum(by default r=20);
  • s - period of the 2nd EMA(s), angewendet auf result of the 1st smoothing (by default s=5);
  • u - period of the 3rd EMA(u), angewendet auf result of the 2nd smoothing (by default u=3);
  • AppliedPrice1 - Kurstyp (Standard AppliedPrice1=PRICE_CLOSE);
  • AppliedPrice2 - Kurstype (Standard AppliedPrice2=PRICE_OPEN).
Hinweis:
  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Wenn r, s or u = 1 sind, Dann wird keine Glättung verwendet;
  • Min. rates = (q-1+r+s+u-3+1).

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/379

