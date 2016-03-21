und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Candlestick Index Blau_CSI - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1175
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Urheber: Andrey N. Bolkonsky
Der Candlestick Index (CSI), basiert auf dem Candlestick Momentum Indicator) und wird in den folgenden Buch beschrieben "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".
Die Werte des Candlestick Index sind normalisiert (Kurs Bandbeite) und werden in dem Intervall [–100,+100] abgebildet. Die positiven Werte des CSI entsprechen einer überkauften Situation des Marktes und die negativen Werte entsprechen einer überverkauften Situation des Marktes.
- Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Die Datei Blau_CSI.mq5 Muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Candlestick Index von Wiliam Blau
Berechnung:
Der Candlestick Index wird berechnet mit der Formel:
100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,pric2,q) ,r),s),u) 100 * CMtm(price1,pric2,q,r,s,u)
CSI(price1,price2,q,r,s,u) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = ––––––––––––––––––––––––––––––––––
EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)
if EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0, then CSI(price1,price2,q,r,s,u)=0
when:
- q - Anzahl der Bars die für die q-period Candlestick Momentum-Berechnung verwendet werden;
- price1 - Close-Kurs;
- price2[q–1] - Open-Kurs, der q-Bars zurück liegt
- cmtm(price1,pric2,q)=price1-price2[q-1] - q-period Candlestick Momentum;
- LL(q) - Tiefster Kurs von den q bars;
- HH(q) - Höchster Kurs von den q bars;
- HH(q) - LL(q) - Kurs Bandbreit (q-bars);
- CMtm(price1,pric2,q,r,s,u) - dreifach geglättetes Candlestick Momentum;
- EMA(...,r) - 1st smoothing - EMA(r), angewendet auf:
- Candlestick Momentum (q bars);
- Kurs Bandbreite (q bars);
- EMA(EMA(...,r),s) - 2nd smoothing - EMA(s), angewendet auf result of the 1st smoothing;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3rd smoothing - EMA(u), angewendet auf result of the 2nd smoothing.
- q - Anzahl der Bars die für die Kalkulation des Candlestick Momentums benutzt werden (Standard q=1);
- r - period of the 1st EMA(r), angewendet auf Candlestick Momentum(by default r=20);
- s - period of the 2nd EMA(s), angewendet auf result of the 1st smoothing (by default s=5);
- u - period of the 3rd EMA(u), angewendet auf result of the 2nd smoothing (by default u=3);
- AppliedPrice1 - Kurstyp (Standard AppliedPrice1=PRICE_CLOSE);
- AppliedPrice2 - Kurstype (Standard AppliedPrice2=PRICE_OPEN).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Wenn r, s or u = 1 sind, Dann wird keine Glättung verwendet;
- Min. rates = (q-1+r+s+u-3+1).
Candle Momentum Index (CMI) Indicator von William Blau.Candlestick Momentum Blau_CMtm
Candlestick Momentum Indicator von William Blau.
Ergodic CMI-Oscillator by Willam Blau.Ergodic CSI-Oscillator Blau_Ergodic_CSI
Ergodic CSI-Oscillator von William Blau.