Indikatoren

Directional Trend Index Blau_DTI - Indikator für den MetaTrader 5

blau_dti.mq5 (9.4 KB) ansehen
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Urheber: Andrey N. Bolkonsky

Der Directional Trend Index (DTI) Indikator (basiert auf dem Composite High/Low Momentum) wird in dem folgenden Buch von William Blau geschrieben "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".

  • Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Include\
  • Die Datei Blau_DTI.mq5 Muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Directional Trend Index (DTI) Indicator von William Blau

Directional Trend Index (DTI)Indicator von William Blau

Berechnung:

Der Directional Trend Index wird nach folgender Formel berechnet:

                       100 * EMA(EMA(EMA( HLM(q) ,r),s),u)             100 * HLM(q,r,s,u)
DTI(q,r,s,u) = ––––––––––––––––––––––––––––––––– = –––––––––––––––––––––––––––––
                         EMA(EMA(EMA( |HLM(q)| ,r),s),u)          EMA(EMA(EMA( |HLM(q)| ,r),s),u)

if EMA(EMA(EMA(|HLM(q)|,r),s),u)=0, then DTI(price,q,r,s,u)=0

wobei:

  • q - Die Anzahl der der Bars, die für die Berechnung des Up Trend Momentum and Down Trend Momentum verwendet werden;
  • HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - der Composite High/Low Momentum;
  • |HLM(q)| - der absolute Wert von HLM(q);
  • HLM(q,r,s,u) - dreifach geglätteter HLM(q);
  • EMA(...,r) - 1st smoothing - EMA(r), angewendet auf
    1. HLM(q)
    2. zu den absoluten Werten von HLM(q);
  • EMA(EMA(...,r),s) - 2nd smoothed - EMA(s), angewendet auf result of the 1st smoothing;
  • EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3rd smoothing - EMA(u), angewendet auf result of the 2nd smoothing.
//--- Eingabeparameter
  • q - Anzahl der Bars die für die Kalkulation des HLM verwendet werden (Standard q=2);
  • r - period of the 1st EMA, angewendet auf HLM (by default r=20);
  • s - period of the 2nd EMA, angewendet auf result of the 1st smoothing (by default s=5);
  • u - period of the 3rd EMA, angewendet auf result of the 2nd smoothing (by default u=3).
Hinweis:
  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Wenn r, s or u = 1 sind, dann wird die Glättung nicht verwendet;
  • Min. rates = (q-1+r+s+u-3+1).

