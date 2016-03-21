und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Directional Trend Index Blau_DTI - Indikator für den MetaTrader 5
Urheber: Andrey N. Bolkonsky
Der Directional Trend Index (DTI) Indikator (basiert auf dem Composite High/Low Momentum) wird in dem folgenden Buch von William Blau geschrieben "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".
- Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Die Datei Blau_DTI.mq5 Muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Directional Trend Index (DTI)Indicator von William Blau
Berechnung:
Der Directional Trend Index wird nach folgender Formel berechnet:
100 * EMA(EMA(EMA( HLM(q) ,r),s),u) 100 * HLM(q,r,s,u)
DTI(q,r,s,u) = ––––––––––––––––––––––––––––––––– = –––––––––––––––––––––––––––––
EMA(EMA(EMA( |HLM(q)| ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( |HLM(q)| ,r),s),u)
if EMA(EMA(EMA(|HLM(q)|,r),s),u)=0, then DTI(price,q,r,s,u)=0
wobei:
- q - Die Anzahl der der Bars, die für die Berechnung des Up Trend Momentum and Down Trend Momentum verwendet werden;
- HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - der Composite High/Low Momentum;
- |HLM(q)| - der absolute Wert von HLM(q);
- HLM(q,r,s,u) - dreifach geglätteter HLM(q);
- EMA(...,r) - 1st smoothing - EMA(r), angewendet auf
- HLM(q)
- zu den absoluten Werten von HLM(q);
- EMA(EMA(...,r),s) - 2nd smoothed - EMA(s), angewendet auf result of the 1st smoothing;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3rd smoothing - EMA(u), angewendet auf result of the 2nd smoothing.
- q - Anzahl der Bars die für die Kalkulation des HLM verwendet werden (Standard q=2);
- r - period of the 1st EMA, angewendet auf HLM (by default r=20);
- s - period of the 2nd EMA, angewendet auf result of the 1st smoothing (by default s=5);
- u - period of the 3rd EMA, angewendet auf result of the 2nd smoothing (by default u=3).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Wenn r, s or u = 1 sind, dann wird die Glättung nicht verwendet;
- Min. rates = (q-1+r+s+u-3+1).
