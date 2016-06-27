CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

CronexDeMarker - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
755
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
cronexdemarker.mq5 (6.28 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der wirkliche Autor:

Cronex

Eine Modifikation des MACD Indikators, berechnet mit DeMarker's Indikator Daten. Der Indikator ist in Form einer farbigen Wolke implementiert.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 24.08.2007.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1. CronexDeMarker Indikator

Abb.1. CronexDeMarker Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2351

Ticker_AMA Ticker_AMA

Der Indikator wird als farbige Wolke zwischen den Linien des Kaufman's AMA (Adaptive Moving Average) Indikator und dem Preis gezeichnet.

BackgroundCandle_DigitMacd_HTF BackgroundCandle_DigitMacd_HTF

Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Recktecke in Übereinstimmung mit den Farben der Wolken des DigitMacd Indikators.

CronexMFI CronexMFI

Der MACD Indikator, in dem die Preisreihe durch die Reihe von Werten des MFI Indikators ersetzt wird.

Exp_ColorZerolagStochs Exp_ColorZerolagStochs

Der Exp_ColorZerolagStochs EA basiert auf den Signalen, die vom ColorZerolagStochs Oszillator generiert werden.