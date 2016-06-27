Der wirkliche Autor:

Cronex

Eine Modifikation des MACD Indikators, berechnet mit DeMarker's Indikator Daten. Der Indikator ist in Form einer farbigen Wolke implementiert.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 24.08.2007.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1. CronexDeMarker Indikator