Ticker_AMA - Indikator für den MetaTrader 5
Real Autor:
GOODMAN & Mstera и AF
Der Indikator wird als farbige Wolke zwischen den Linien des Kaufman's AMA (Adaptive Moving Average) Indikator und dem Preis gezeichnet.
Abbildung 1. Der Ticker_AMA Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2347
