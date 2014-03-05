Ставь лайки и следи за новостями
CronexDeMarker - индикатор для MetaTrader 5
Cronex
Индикатор MACD, в котором ценовой ряд заменён на ряд значений технического индикатора DeMarker, выполненный в виде цветного облака.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 24.08.2007.
Рис.1. Индикатор CronexDeMarker
Советник MACD Sample торгует по пересечению основной и сигнальной линий индикатора MACD. Данный советник представляет собой пример применения объектно-ориентировнного подхода к разработке советников.DynamicRS_C_HTF
Индикатор DynamicRS_C с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Эксперт Exp_ColorZerolagStochs построен на основе сигналов осциллятора ColorZerolagStochs.Digital_MACD_HTF
Индикатор Digital_MACD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.