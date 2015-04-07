Autor real:

Cronex

Uma modificação do indicador MACD, calculado com os dados do indicador técnico DeMarker. O indicador foi implementado em forma de nuvem colorida.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 24.08.2007.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1. Indicador CronexDeMarker