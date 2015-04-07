CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

CronexDeMarker - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1002
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Cronex

Uma modificação do indicador MACD, calculado com os dados do indicador técnico DeMarker. O indicador foi implementado em forma de nuvem colorida.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 24.08.2007.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1. Indicador CronexDeMarker

Fig.1. Indicador CronexDeMarker

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2351

DynamicRS_C_HTF DynamicRS_C_HTF

O indicador DynamicRS_C com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.

i-AMMA_HTF i-AMMA_HTF

O indicador i-AMMA com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.

Exp_ColorZerolagStochs Exp_ColorZerolagStochs

O EA Exp_ColorZerolagStochs baseia-se nos sinais gerados pelo oscilador ColorZerolagStochs.

Digital_MACD_HTF Digital_MACD_HTF

O indicador Digital_MACD com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.