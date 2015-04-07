Participe de nossa página de fãs
CronexDeMarker - indicador para MetaTrader 5
1002
Autor real:
Cronex
Uma modificação do indicador MACD, calculado com os dados do indicador técnico DeMarker. O indicador foi implementado em forma de nuvem colorida.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 24.08.2007.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1. Indicador CronexDeMarker
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2351
