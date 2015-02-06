请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
Cronex
改编的 MACD 指标，根据 DeMarker 技术指标数据计算。指标以云图形式实现。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码库 2007.08.24。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1. CronexDeMarker 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2351
