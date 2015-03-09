Pon "Me gusta" y sigue las noticias
CronexDeMarker - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Cronex
En el indicador MACD la serie de precios ha sido sustituida por la serie de valores del indicador técnico DeMarker. El indicador ha sido implementado en forma de una nube de color.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».
Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 24.08.2007.
Fig. 1. Indicador CronexDeMarker
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2351
