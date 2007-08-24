CodeBaseРазделы
Советники

Cronex DeMarker - эксперт для MetaTrader 4

Sergei Kazachenko
Просмотров:
7391
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор по поведению очень похож на FXSniper CCI Trigger но работает быстрее. Основное предназначение фильтрация показаний Cronex Taichi.

