Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Cronex DeMarker - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7391
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор по поведению очень похож на FXSniper CCI Trigger но работает быстрее. Основное предназначение фильтрация показаний Cronex Taichi.
DynamicRS+Channel
Индикатор динамического уровня сопротивления-поддержки с фиксированным каналом.FirstStrike
Показывает что было достигнуто впервые - Low или Hi для текущего бара.
Cronex Taichi
Индикатор облегчающий интерпретацию сигналов Ichimoku.ZZ_TimeWinter 1-1000.mq4
Библиотека YURAZ , определение перехода зимнего времени на летнее с летнего на зимнее