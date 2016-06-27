CodeBaseKategorien
CronexMFI - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:

Cronex

Der MACD Indikator, in dem die Preisreihe durch die Reihe von Werten des MFI (Market Facilitation Index) Indikators ersetzt wird. Er wird in Form einer farbigen Wolke gezeichnet.

Der Indikator verwendet SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde vollständig im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen zur sofortigen Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.

Abb.1. CronexMFI Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2352

CronexDeMarker CronexDeMarker

Eine Modifikation des MACD Indikators, berechnet mit DeMarker's Indikator Daten.

Ticker_AMA Ticker_AMA

Der Indikator wird als farbige Wolke zwischen den Linien des Kaufman's AMA (Adaptive Moving Average) Indikator und dem Preis gezeichnet.

Exp_ColorZerolagStochs Exp_ColorZerolagStochs

Der Exp_ColorZerolagStochs EA basiert auf den Signalen, die vom ColorZerolagStochs Oszillator generiert werden.

DynamicRS_Channel DynamicRS_Channel

Ein Indikator einer Reihe von einfachen Indikatoren ohne Mittelung. Er ist als Kanal mit fixer Breite implementiert.