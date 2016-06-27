und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
CronexMFI - Indikator für den MetaTrader 5
- 804
Wirklicher Autor:
Cronex
Der MACD Indikator, in dem die Preisreihe durch die Reihe von Werten des MFI (Market Facilitation Index) Indikators ersetzt wird. Er wird in Form einer farbigen Wolke gezeichnet.
Der Indikator verwendet SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde vollständig im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen zur sofortigen Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.
Abb.1. CronexMFI Indikator
Eine Modifikation des MACD Indikators, berechnet mit DeMarker's Indikator Daten.Ticker_AMA
Der Indikator wird als farbige Wolke zwischen den Linien des Kaufman's AMA (Adaptive Moving Average) Indikator und dem Preis gezeichnet.
Der Exp_ColorZerolagStochs EA basiert auf den Signalen, die vom ColorZerolagStochs Oszillator generiert werden.DynamicRS_Channel
Ein Indikator einer Reihe von einfachen Indikatoren ohne Mittelung. Er ist als Kanal mit fixer Breite implementiert.