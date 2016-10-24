コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

CronexDeMarker - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
cronexdemarker.mq5 (6.28 KB)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB)
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
実際の著者：

Cronex

DeMarkerテクニカル指標データを用いて計算されたMACD 指標の修正版。この指標は色付きの雲として実装されています。

この指標は初めにMQL4で実装され2007年8月24日にコードベースで公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　CronexDeMarker指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2351

Ticker_AMA Ticker_AMA

この指標は、KaufmanのAMA（Adaptive Moving Average、適応平均移動）指標の線と価格線の間の色付きの雲として描かれています。

BackgroundCandle_DigitMacd_HTF BackgroundCandle_DigitMacd_HTF

この指標はDigitMacd指標の値に応じてより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描きます。

CronexMFI CronexMFI

価格シリーズがMFIテクニカル分析指標の値の系列によって置き換えられているMACD指標

Exp_ColorZerolagStochs Exp_ColorZerolagStochs

Exp_ColorZerolagStochs EA はColorZerolagStochsオシレータによって生成されたシグナルに基づいています。