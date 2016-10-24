無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
CronexDeMarker - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 745
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Cronex
DeMarkerテクニカル指標データを用いて計算されたMACD 指標の修正版。この指標は色付きの雲として実装されています。
この指標は初めにMQL4で実装され2007年8月24日にコードベースで公開されました。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 CronexDeMarker指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2351
Ticker_AMA
この指標は、KaufmanのAMA（Adaptive Moving Average、適応平均移動）指標の線と価格線の間の色付きの雲として描かれています。BackgroundCandle_DigitMacd_HTF
この指標はDigitMacd指標の値に応じてより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描きます。
CronexMFI
価格シリーズがMFIテクニカル分析指標の値の系列によって置き換えられているMACD指標Exp_ColorZerolagStochs
Exp_ColorZerolagStochs EA はColorZerolagStochsオシレータによって生成されたシグナルに基づいています。