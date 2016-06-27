und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Exp_ColorZerolagStochs EA basiert auf den Signalen, die vom ColorZerolagStochs Oszillator generiert werden.
Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn die Farbe der Wolke des Indikators sich ändert.
Für eine korrekte Funktion des EA, kopieren Sie die compilierte Indikator Datei ColorZerolagStochs.ex5 in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb.1 Instanzen der Tradehistorie am Chart.
Testergebnisse für 2013 für USDJPY H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2353
