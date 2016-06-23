und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
The_20's_v0.20 - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 816
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der wirkliche Autor:
TraderSeven
Ein Signalindikator der keine Mittelwerte zur Bestimmung der Signale verwendet.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 28.09.2007.
Abbildung 1. Der The_20's_v0.20 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2189
