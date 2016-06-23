Der wirkliche Autor:



TraderSeven

Ein Signalindikator der keine Mittelwerte zur Bestimmung der Signale verwendet.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 28.09.2007.

Abbildung 1. Der The_20's_v0.20 Indikator