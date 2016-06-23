CodeBaseKategorien
Indikatoren

The_20's_v0.20 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
816
Rating:
(26)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der wirkliche Autor:

TraderSeven

Ein Signalindikator der keine Mittelwerte zur Bestimmung der Signale verwendet.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 28.09.2007.

Abbildung 1. Der The_20's_v0.20 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2189

