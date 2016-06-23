Der MultiJFatlSpeedx7Signal Indikator zeigt Informationen über den aktiven Trend unter Verwendung der Werte von sieben JFatlSpeed Indikatoren von verschiedenen TimeFrames.

Je einer der sieben Indikatorlinien korrespondiert mit jedem JFatlSpeed Indikator. Wenn der JFatlSpeed Oszillator steigt, ist die Linie dunkelgrün, wenn sie fällt, ist sie pink. Farbige Punkte erscheinen auf den Linien, wenn sich der Balken des korrespondierenden TimeFrames ändert.

Der Indikator benötigt die JFatlSpeed.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie nach terminal_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Der MultiJFatlSpeedx7Signal Indikator