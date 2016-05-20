CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

FisherCyberCycle_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
742
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der FisherCyberCycle Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei FisherCyberCycle.mq5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Der FisherCyberCycle_HTF Indikator

Abbildung 1. Der FisherCyberCycle_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2126

RSIFilter RSIFilter

Der Indikator ändert die Farbe der Balken in einem anderen Fenster. Sie wird in die Farbe des aktuellen Trends geändert, der aufgrund des technischen RSI Indikators berechnet wurde.

Background_Candles_Smoothed_HTF Background_Candles_Smoothed_HTF

Der Indikator zeichnet gemittelte Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechteckte unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers.

BackgroundСandle_BrainTrend1_HTF BackgroundСandle_BrainTrend1_HTF

Der Indikator zeichnet rechteckige Kerzen eines größeren TimeFrames basierend auf den Werten des BrainTrend1 Indikator.

BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF

Der Indikator dzeichnet rechteckige Kerzen eines größeren TimeFrames basierend auf den Werten des BrainTrend2 Indikator.