FisherCyberCycle_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
742
Der FisherCyberCycle Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei FisherCyberCycle.mq5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Abbildung 1. Der FisherCyberCycle_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2126
